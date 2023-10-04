Міноборони Британії: Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ. Путін не зупиниться

Міністр збройних сил Великої Британії (заступник міністра оборони) Джеймс Гіппі заявив, що виснаження запасів союзників не повинно заважати допомозі Україні. Про це він повідомив на Варшавському безпековому форумі, цитує його CNN.

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За його словами, модель "точно в термін безперечно не працює, коли вам необхідно бути готовими до завтрашнього бою", а допомога Україні має тривати.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси здаються виснаженими. Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра", — сказав Гіппі.

Він зазначив, що якщо союзники зупиняться, це не означає, що диктатор Володимир Путін автоматично припинить війну.

"Продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", — резюмував міністр.

The Telegraph пише, що в Британії нібито закінчилися запаси певної зброї для ЗСУ.

Публікацію The Daily Telegraph від анонімного джерела поширюють на англомовну західну аудиторію й оприлюднили 2 жовтня 2023 року після голосування 30 вересня Конгресу США за тимчасовий бюджет, який не передбачає фінансування допомоги Україні до 17 листопада включно. Після цього у західних країнах лунають суперечливі думки щодо подальшої військової допомоги Києву.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що підтримка України в США не слабшає, а ухвалена Конгресом резолюція є "інцидентом, а не чимось систематичним".

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