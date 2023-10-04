Адмірал НАТО: У союзників України закінчуються боєприпаси, дно видно, треба нарощувати

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що союзники України закінчують боєприпаси, а тому необхідно нарощувати виробництво. Про це він повідомив на Варшавському безпековому форумі, цитує його CNN.

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За його словами, у країн Альянсу закінчуються боєприпаси, які можна було б передати Україні та "тепер дно бочки видно".

"Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами", — сказав Бауер.

Він зазначив, що союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності, що спричинило зростання цін.

"Це посилювалося тим, що ми віддаємо Україні системи озброєння, і це здорово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з напівзаповнених чи нижніх складів у Європі, а отже, і знизу", — заявив адмірал.

The Telegraph пише, що в Британії нібито закінчилися запаси певної зброї для ЗСУ.

Публікацію The Daily Telegraph від анонімного джерела поширюють на англомовну західну аудиторію та оприлюднили 2 жовтня 2023 року після голосування 30 вересня Конгресу США за тимчасовий бюджет, який не передбачає фінансування допомоги Україні до 17 листопада включно. Після цього у західних країнах лунають суперечливі думки щодо подальшої військової допомоги Києву.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що підтримка України в США не слабшає, а ухвалена Конгресом резолюція є "інцидентом, а не чимось систематичним".

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