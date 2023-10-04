Адмирал НАТО: У союзников Украины заканчиваются боеприпасы, дно видно, нужно наращивать

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что у союзников Украины заканчиваются боеприпасы, а поэтому необходимо наращивать производство. Об этом он сообщил на Варшавском форуме безопасности, цитирует его CNN.

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По его словам, у стран Альянса заканчиваются боеприпасы, которые можно было бы передать Украине и "теперь дно бочки видно".

"Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами", — сказал Бауэр.

Он отметил, что союзники увеличили военные бюджеты, но не производственные мощности, что привело к росту цен.

"Это усугублялось тем, что мы отдаем Украине системы вооружения, и это здорово, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отдавать с полузаполненных или нижних складов в Европе, а значит, и снизу", — заявил адмирал.

The Telegraph пишет, что в Британии якобы иссякли запасы определенного оружия для ВСУ.

Публикация The Daily Telegraph от анонимного источника распространяется на англоязычную западную аудиторию и была обнародована 2 октября 2023 года после голосования 30 сентября Конгресса США за временный бюджет, который не предусматривает финансирование помощи Украине до 17 ноября включительно. После этого в западных странах раздаются противоречивые мнения относительно дальнейшей военной помощи Киеву.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что поддержка Украины в США не ослабевает, а принятая Конгрессом резолюция является "инцидентом, а не чем-то систематическим".

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