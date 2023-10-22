Байден: Україна та Ізраїль можуть здаватися далекими, але диктатори мають заплатити

Президент США Джо Байден пояснив американським громадянам, чому необхідно підтримувати Україну та Ізраїль. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, війни в Україні та Ізраїлі можуть здатися дуже далекими, а тому люди запитують, чому це важливо для США.

Він зазначив, що успіх Києва та Єрусалима "життєво важливий для національної безпеки" США.



"Історія навчила нас, що коли терористи та диктатори не платять за це, вони викликають більше смертей та руйнувань", – заявив Байден.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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