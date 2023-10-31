Спикер Палаты Джонсон внес законопроект об отдельной помощи Израилю. Без Украины

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о выделении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины, как об этом просил президент США Джо Байден. Об этом сообщает Bloomberg.

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В новом пакете не учитывается гуманитарная помощь гражданским в Израиле и секторе Газа.

План Джонсона оплачивает помощь Израилю за счет сокращения подписанного Байденом закона о сокращении инфляции.

Отмечается, что подобное решение создает прецедент, поскольку Конгресс США обычно не сокращает другие программы для покрытия чрезвычайных расходов.

Джонсон обсуждал этот пакет с Байденом на прошлой неделе.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.

В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления.

Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

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