Спикер Палаты Джонсон внес законопроект об отдельной помощи Израилю. Без Украины
31.10.2023, 10:14
Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о выделении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины, как об этом просил президент США Джо Байден. Об этом сообщает Bloomberg.
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В новом пакете не учитывается гуманитарная помощь гражданским в Израиле и секторе Газа.
План Джонсона оплачивает помощь Израилю за счет сокращения подписанного Байденом закона о сокращении инфляции.
Отмечается, что подобное решение создает прецедент, поскольку Конгресс США обычно не сокращает другие программы для покрытия чрезвычайных расходов.
Джонсон обсуждал этот пакет с Байденом на прошлой неделе.
30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода. 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
- Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.
- В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления.
- Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.
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