Республіканці згадали всю допомогу ЗСУ з 2014 року. Випустили "план перемоги" для України

Палата представників США (фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Проукраїнські республіканці розробили та випустили 28-сторінковий звіт, який є своєрідним "планом для перемоги України". Зокрема, автори документа наполягають на швидких постачаннях зброї в Україну, посиленні санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна тощо.

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Ініціаторами "плану для перемоги України" є голова Комітету з міжнародних справ Палати представників Майкл Маккол, голова Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс, а також голова Розвідувального комітету Майк Тернер.

У звіті республіканці пропонують три основні напрямки:

→ швидке постачання необхідної зброї в Україну;

→ посилення санкцій проти Путіна та його союзників;

→ передання заморожених російських активів Україні.

У звіті зазначається, що 29 європейських країн у відсотках від ВВП надали Україні більше допомоги, ніж США. США у цьому списку посідає 14 місце.

Скриншот зі звіту

Те саме стосується й азійських країн. Японія, Південна Корея та самоврядний Тайвань "добре підтримують" Україну, кажуть автори звіту.

У документі розповідається також про всю військову допомогу, яку США надали або не надали Україні з початку війни (з 2014 року. – Ред.).

→ 2014-2017. Автори звіту зазначають, що адміністрація президента відмовилася надати українцям летальну зброю для вигнання російських окупантів з Криму, аргументуючи це тим, що у "росіян не вистачить ресурсів для війни".

→ 2017. США надіслали Україні протитанкові комплекси Javelin;

→ 2021. Адміністрація президента знов призупинила військову допомогу Україні;

→ До 24 лютого 2022. У звіті йдеться, що Путін розпочав повномасштабну війну, намагаючись перевірити рішучість новообраного тоді президента Джо Байдена. Проте Байден, зазначають автори документа, вирішив стати у позицію "миротворця" та не надавати Україні зброю й не запроваджувати проти Росії додаткових санкцій.

→ Після 24 лютого 2022. Без достатньої військової підтримки від США тисячі українців опинилися у "жахах війни", а російські окупанти вдалися до злочинів у Бучі та інших українських містах.

→ Березень 2022. США почали озброювати Україну. Прибула перша партія Stinger.

→ Червень 2022. ЗСУ отримали перші системи HIMARS.

→ Серпень 2022. Тоді, коли Іран почав надавати Росії безпілотники типу "шахед", США відмовили Україні в далекобійних ракетах ATACMS.

→ Листопад 2022. Прибули перші системи ППО NASAMS.

→ Січень 2023. США погодились відправити Україні танки Abrams після того, як Німеччина відправила свої Leopard. Також Вашингтон відкрив постачання Bradley.

→ Лютий 2023. Американські союзники заявили, що планують передати ЗСУ малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, але очікується, що вони прибудуть в Україну не раніше 2024 року.

→ Квітень 2023. На бойовому чергуванні в Україні з'явилася перша система ППО Patriot.

→ Травень 2023. США погодились розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

→ Липень 2023. В Україну прибули перші касетні боєприпаси.

→ Вересень 2023. Перші танки Abrams прибули в Україну.

→ Жовтень 2023. Сили оборони за допомогою далекобійних ракет ATACMS вдарили по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську. Згодом США підтвердили їхню передачу.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

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