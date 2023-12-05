Республиканцы упомянули всю помощь ВСУ с 2014 года. Выпустили "план победы" для Украины

Палата представителей США (фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Проукраинские республиканцы разработали и выпустили 28-страничный отчет, являющийся своеобразным "планом для победы Украины". В частности, авторы документа настаивают на ускоренных поставках оружия в Украину, усилении санкций против российского диктатора Владимира Путина и т.д.

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Инициаторами "плана для победы Украины" являются глава Комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол, глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс, а также глава Разведывательного комитета Майк Тернер.

В отчете республиканцы предлагают три основных направления:

→ быстрая поставка необходимого оружия в Украину;

→ ужесточение санкций против Путина и его союзников;

→ передача замороженных российских активов Украине.

В отчете отмечается, что 29 европейских стран в процентах от ВВП предоставили Украине больше помощи, чем США. США в этом списке занимает 14-е место.

Скриншот из отчета

То же самое касается и азиатских стран. Япония, Южная Корея и самоуправляющийся Тайвань "хорошо поддерживают" Украину, говорят авторы отчета.

В документе рассказывается также о всей военной помощи, которую США предоставили или не предоставили Украине с начала войны (с 2014 года. – Ред.).

→ 2014-2017. Авторы отчета отмечают, что администрация президента отказалась предоставить украинцам летальное оружие для изгнания российских оккупантов из Крыма, аргументируя это тем, что у "россиян не хватит ресурсов для войны".

→ 2017. США направили Украине противотанковые комплексы Javelin;

→ 2021. Администрация президента снова приостановила военную помощь Украине;

→ До 24 февраля 2022. В отчете говорится, что Путин начал полномасштабную войну, пытаясь проверить решительность вновь избранного тогда президента Джо Байдена. Однако Байден, отмечают авторы документа, решил стать в позицию "миротворца" и не предоставлять Украине оружие и не вводить против России дополнительные санкции.

→ После 24 февраля 2022. Без достаточной военной поддержки от США тысячи украинцев оказались в "ужасах войны", а российские оккупанты совершали преступления в Буче и других украинских городах.

→ Март 2022. США начали вооружать Украину. Прибыла первая партия Stinger.

→ Июнь 2022. ВСУ получили первые системы HIMARS.

→ Август 2022. Когда Иран начал предоставлять России беспилотники типа "шахед", США отказали Украине в дальнобойных ракетах ATACMS.

→ Ноябрь 2022. Прибыли первые системы ПВО NASAMS.

→ Январь 2023. США согласились отправить в Украину танки Abrams после того, как Германия отправила свои Leopard. Также Вашингтон открыл поставки Bradley.

→ Февраль 2023. Американские союзники заявили, что планируют передать ВСУ малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, но ожидается, что они прибудут в Украину не ранее 2024 года.

→ Апрель 2023. На боевом дежурстве в Украине появилась первая система ПВО Patriot.

→ Май 2023. США согласились начать тренировку украинских пилотов на истребителях F-16.

→ Июль 2023. В Украину прибыли первые кассетные боеприпасы.

→ Сентябрь 2023. Первые танки Abrams прибыли в Украину.

→ Октябрь 2023. Силы обороны с помощью дальнобойных ракет ATACMS ударили по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Впоследствии США подтвердили их передачу.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

4 декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

5 декабря лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.

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