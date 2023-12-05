Республиканцы упомянули всю помощь ВСУ с 2014 года. Выпустили "план победы" для Украины
Палата представителей США (фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Проукраинские республиканцы разработали и выпустили 28-страничный отчет, являющийся своеобразным "планом для победы Украины". В частности, авторы документа настаивают на ускоренных поставках оружия в Украину, усилении санкций против российского диктатора Владимира Путина и т.д.

Инициаторами "плана для победы Украины" являются глава Комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол, глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс, а также глава Разведывательного комитета Майк Тернер.

В отчете республиканцы предлагают три основных направления:

→ быстрая поставка необходимого оружия в Украину;
→ ужесточение санкций против Путина и его союзников;
→ передача замороженных российских активов Украине.

В отчете отмечается, что 29 европейских стран в процентах от ВВП предоставили Украине больше помощи, чем США. США в этом списке занимает 14-е место.

Скриншот зі звіту
Скриншот из отчета

То же самое касается и азиатских стран. Япония, Южная Корея и самоуправляющийся Тайвань "хорошо поддерживают" Украину, говорят авторы отчета.

В документе рассказывается также о всей военной помощи, которую США предоставили или не предоставили Украине с начала войны (с 2014 года. – Ред.).

2014-2017. Авторы отчета отмечают, что администрация президента отказалась предоставить украинцам летальное оружие для изгнания российских оккупантов из Крыма, аргументируя это тем, что у "россиян не хватит ресурсов для войны".

2017. США направили Украине противотанковые комплексы Javelin;

2021. Администрация президента снова приостановила военную помощь Украине;

До 24 февраля 2022. В отчете говорится, что Путин начал полномасштабную войну, пытаясь проверить решительность вновь избранного тогда президента Джо Байдена. Однако Байден, отмечают авторы документа, решил стать в позицию "миротворца" и не предоставлять Украине оружие и не вводить против России дополнительные санкции.

После 24 февраля 2022. Без достаточной военной поддержки от США тысячи украинцев оказались в "ужасах войны", а российские оккупанты совершали преступления в Буче и других украинских городах.

Март 2022. США начали вооружать Украину. Прибыла первая партия Stinger.

Июнь 2022. ВСУ получили первые системы HIMARS.

Август 2022. Когда Иран начал предоставлять России беспилотники типа "шахед", США отказали Украине в дальнобойных ракетах ATACMS.

Ноябрь 2022. Прибыли первые системы ПВО NASAMS.

Январь 2023. США согласились отправить в Украину танки Abrams после того, как Германия отправила свои Leopard. Также Вашингтон открыл поставки Bradley.

Февраль 2023. Американские союзники заявили, что планируют передать ВСУ малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, но ожидается, что они прибудут в Украину не ранее 2024 года.

Апрель 2023. На боевом дежурстве в Украине появилась первая система ПВО Patriot.

Май 2023. США согласились начать тренировку украинских пилотов на истребителях F-16.

Июль 2023. В Украину прибыли первые кассетные боеприпасы.

Сентябрь 2023. Первые танки Abrams прибыли в Украину.

Октябрь 2023. Силы обороны с помощью дальнобойных ракет ATACMS ударили по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Впоследствии США подтвердили их передачу.

  • 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
  • В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
  • 4 декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.     
    • 5 декабря лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.

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