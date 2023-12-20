"Нужна новая стратегия сдерживания": Климкин рассказал, почему Запад боится победы России

Во время разговора с Зеркаль, Портниковым и Климкиным, эксминистр иностранных дел рассказал о страхах Запада

Павел Климкин (Фото: LIGA.net/ Валентина Полищук)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин прокомментировал страх Запада перед вероятной победой России и заявил, что в настоящее время Европа не знает ни что делать с выиграющей, ни проиграющей РФ. Об этом он рассказал в новом формате Лига Talk на YouTube-канале LIGA.net.

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На вопрос журналиста LIGA.net

относительно довольно распространенного нарратива среди западных лидеров и СМИ о том, что Украине не дают ресурсы для победы, а только для поддержания статуса-кво, потому что Запад не знает, что делать с Россией, которая проигрывает, Климкин отметил, что "Запад не знает, что делать с Россией, которая выигрывает, Запад не знает, что делать с Россией, которая проигрывает".

"Запад понимает, что нужно изменить модель и стратегию сдерживания. Она должна быть против России, поскольку никакого консенсуса вернуться к предыдущей модели какого-то взаимодействия, которая существует с 1967 года и связана немецкой ментальностью уже нет", – сказал он.

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Экс-министр иностранных дел отметил, что сейчас в Европе никто не знает, как построить новую модель против России, а также не знает, что эта модель будет означать для НАТО.

"Будущая модель сдерживания России и вообще условно европейская модель безопасности будет против России – этот вопрос активно обсуждается. Но пока, по своим, может я не знаю чего-то глубоко конфиденциального, но я не вижу какой-то общей логики, не то что консенсуса, относительно того, а какая она – будущая модель безопасности?", – отметил Климкин.

Он рассказал, что сейчас на Западе доминирует мнение и позиция по слежению за событиями, которые происходят вокруг, а после уже решения, как действовать дальше, однако в США позиция другая.

И пока доминирует мысль "а давайте посмотрим вокруг, посмотрим на события, а потом решим, а что же нам делать дальше". Американцы не такие, они прекрасно понимают, что мир быстро меняется и в этом мире есть китайцы и нужно найти ответ

В декабре проукраинские республиканцы разработали и выпустили 28-страничный отчет, являющийся своеобразным "планом для победы Украины". В частности, авторы документа настаивают на скорых поставках оружия в Украину, усилении санкций против российского диктатора Владимира Путина.