Командир взвода 3 ОШБ: После ТЦК под Бахмут не отправляют. Работы в армии хватит на всех
Командир минометного взвода 3 отдельной штурмовой бригады Роман "Герыч" Герасименко заявил, что призывников не отправляют на фронт сразу после прихода в территориальный центр комплектования (военкомат). Об этом он сказал в проекте "Станция Краматорск".
По его словам, будущим мобилизованным необходимо заниматься спортом и тренироваться.
"Физуха – это, если может подтянуться гражданский человек в этих условиях. Ну, можно, конечно, какие-то курсы по медицине, пойти в тир и научиться стрелять. Но по факту, физуха – это база для гражданского", — сказал Герасименко.
Он отметил, что работа в армии есть абсолютно для всех — это сварщики, водители, повара, штабные сотрудники и так далее.
Военный подчеркнул, что россияне вбрасывают фейки о том, что если человек приходит в ТЦК и сразу едет под Бахмут или на другой горячий участок фронта.
- Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.
- Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".
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