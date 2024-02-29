"Как во Вторую мировую". ВСУ рассказали о линиях обороны в районе Часового Яра у Бахмута

Евлаш заявил, что минирование проводится даже в тылах, а вокруг Часового Яра выстроено несколько рубежей обороны

Часов Яр (Фото: полиция Донецкой области)

В районе Часового Яра выстроено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течении длительного времени. О фортификациях на Бахмутском направлении рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net.

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По его словам, вокруг Часового Яра установлено "достаточного много" инженерных фортификаций и минных заграждений разного типа.

"Это включает несколько рубежей обороны, которые расположены вокруг города. Которые будут сдерживать противника и не давать продвигаться вперед быстро. Более того, они достаточно надежно укреплены и для нашего личного состава, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребят, выполняющих задачи на переднем крае", — сказал Евлаш.

Он отметил, что речь идет о десятках противотанковых и противопехотных минных полей, колючих проволоках, дистанционном минировании, а также установке мин даже в тылах.

"Кроме того, оборудованы до двух десятков взводных опорных пунктов. Оборудованы бетонные огневые постройки для долговременной обороны, из которых можно вести огонь. Это напоминает ДОТы из Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь черту. Она там должна останавливаться, а пехота спешиваться. Это дает возможность активно наносить по ним поражение и уничтожать технику. А враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям", — заявил военный.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области. 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

На Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец, говорил Евлаш 22 февраля.

Утром 29 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом провалились девять атак россиян в районах Ивановского и Клещеевки.

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