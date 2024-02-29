ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Кременной, Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. В направлении Купянска отбиты две атаки в районах Синьковки и Табаевки.

Около Кременной украинские воины отбили 12 атак в районах Тернов, Ямполовки и Белогоровки.

Под Бахмутом провалились девять атак в районах Ивановского и Клещеевки.

На Авдеевском направлении отбиты 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также ВСУ отбили 38 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного под Марьинкой.

В Запорожской области неудачной была атака в районе Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили четыре штурма врага.

Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения армии РФ, четыре артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы и другую важную цель.

Ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

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