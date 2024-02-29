ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. В направлении Купянска отбиты две атаки в районах Синьковки и Табаевки.

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

Около Кременной украинские воины отбили 12 атак в районах Тернов, Ямполовки и Белогоровки.

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

Под Бахмутом провалились девять атак в районах Ивановского и Клещеевки. 

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

На Авдеевском направлении отбиты 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также ВСУ отбили 38 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного под Марьинкой. 

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

В Запорожской области неудачной была атака в районе Работино.

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили четыре штурма врага.

ВСУ: Россияне прорываются под Марьинкой и Авдеевкой, атакуют на шести направлениях — карта

Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения армии РФ, четыре артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы и другую важную цель. 

Ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

  • 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
  • 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
  • 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
  • 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

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