ЗСУ: Росіяни прориваються під Мар'їнкою та Авдіївкою, наступають на шести напрямках — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія наступає в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної українські воїни відбили 12 атак у районах Тернів, Ямполівки та Білогорівки.

Під Бахмутом провалилися дев'ять атак у районах Іванівського та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку відбито 25 атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також ЗСУ відбили 38 штурмів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного під Мар'їнкою.

На Запоріжжі невдалою була атака в районі Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили чотири штурми ворога.

Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу. Ракетники вразили пункт управління, два райони зосередження армії РФ, чотири артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби та іншу важливу ціль.

Раніше у 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що вибили російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів із Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".

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