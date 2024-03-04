Укрепления ВСУ. В Донецкой области военные инженеры делают траншеи глубже и шире: фото
В Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения с учетом современных требований, в частности, траншеи делают шире и выше – 2 метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер. О работе защитников рассказала АрмияInform.
Журналисты посетили взводный опорный пункт на рубеже обороны операционной зоны одной из оперативно-тактических группировок: там работают исключительно военные, поскольку слишком близко к линии боестолкновения, и именно они понимают требования и особенности боевой работы. Строительством таких опорников занимаются инженерные части, объясняет СМИ.
"Учитывая характер и реалии современной войны, траншеи делают шире и выше, чтобы можно было спокойно разминуться в снаряжении, пронести раненого на носилках", – пишет АрмияInform.
Офицер инженерных войск сообщил, что окопы стали делать выше и шире: в глубину – два метра, в ширину – около метра, а сверху насыпается еще полуметровый бруствер. Также в строительстве защитники используют геотекстиль, сетку, доску и брусья, отметил он.
Для сравнения: во время Второй мировой норме глубины и ширины траншей составляли 1,5 метра на 80 см, отметил военный.
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Другие нововведения в строительстве:
→ поскольку траншея идет зигзагом, углы укрепляются дополнительными столбцами и распорками;
→ огневые ячейки обшивают деревянной доской;
→ оборудуют выходы с плавными переходами высоты, чтобы избежать травм при быстрых перемещениях;
→ высота перекрытого участка примерно составляет 2,3 метра, есть мощный каркас, поперечные продольные балки, перекрытие — два наката: накат — полметра земли, второй накат — так же.
Все эти укрепления маскируются – и при обстреле можно быстро перейти в соответствующие зоны из огневых ячеек, отмечает СМИ.
Также, пишет издание, на каждом входе-выходе роется колодец для сбора воды, чтобы она не затекала в перекрытый участок.
"Плюс работы с деревом – скорость, минус – недолговечность (Требует ремонта через 2 года. – АрміяInform.). Над неперекрытой частью снизу и сверху производим распорки, для прочности конструкции и монтирования антидроновой защиты. В нашем подходе мы учли советы боевых пехотных командиров", — отметили военные инженеры.
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