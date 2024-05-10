РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу – спикер Сил обороны

Серебрянский лес (Фото - погибший 8 мая офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревой" Денис Зеленый)

Россия пытается прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, прибегая к десяткам штурмов, но безуспешно. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Он отметил, что за последние несколько дней происходит от 10 до 20 штурмов российской пехоты ежесуточно.

"Задача оккупантов – срезать Северский выступ и зайти в тыл к Силам обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", – заверил спикер ВСУ.

Терны и Невское на карте DeepState

СПРАВКА. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км на юго-запад от Кременной. Фауна заказника включала редких квакшу обыкновенную и ломкую веретеницу, здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый дятел, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, белка обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также здесь были занесенные в Красную книгу Украины виды растений.



С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.

10 мая Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения.

Зеленский подтвердил, что оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении.

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