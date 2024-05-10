РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу – спикер Сил обороны
Россия пытается прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, прибегая к десяткам штурмов, но безуспешно. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
Он отметил, что за последние несколько дней происходит от 10 до 20 штурмов российской пехоты ежесуточно.
"Задача оккупантов – срезать Северский выступ и зайти в тыл к Силам обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", – заверил спикер ВСУ.
С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.
- 10 мая Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Зеленский подтвердил, что оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении.
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