РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу – спикер Сил обороны
Серебрянский лес (Фото - погибший 8 мая офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревой" Денис Зеленый)

Россия пытается прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, прибегая к десяткам штурмов, но безуспешно. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что за последние несколько дней происходит от 10 до 20 штурмов российской пехоты ежесуточно.

"Задача оккупантов – срезать Северский выступ и зайти в тыл к Силам обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", – заверил спикер ВСУ.

РФ пытается прорвать оборону и зайти в тыл ВСУ в Серебрянском лесу – спикер Сил обороны
Терны и Невское на карте DeepState
СПРАВКА. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км на юго-запад от Кременной. Фауна заказника включала редких квакшу обыкновенную и ломкую веретеницу, здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый дятел, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, белка обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также здесь были занесенные в Красную книгу Украины виды растений.

С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.

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войналиманское направлениесеребрянский лесНазар Волошин