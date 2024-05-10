Харьковское направление. Офицер Селезнев: РФ хочет создать "буферную зону", прет масштабно

Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на то, что у российской оккупационной армии есть неполный комплект сил и средств, она пытается создать так называемую "санитарную зону" и оттеснить украинские подразделения подальше от границ. Об этом LIGA.net заявил бывший спикер Генштаба, офицер Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, комментируя активизацию наступательных действий врага в Харьковском направлении.

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"Враг пытается создать так называемую "санитарную зону" и соответственно оттеснить как можно дальше наши подразделения от границ Украины с РФ. Они прут, прут масштабно. Первый этап был такой: при авиационной и артиллерийской поддержке россияне ворвались на наше пограничное, которое было "серой зоной". Враг продвинулся вперед, и сейчас, согласно мониторинговым каналам, наваливают и нашим и наши", – рассказал он.

Селезнев напомнил, что за прошедшие сутки 21 населенный пункт попал под обстрел вражеской артиллерии и авиации. Это указывает на то, что оккупанты проводят артиллерийскую подготовку на двух плацдармах: неподалеку от Волчанска и еще в четырех населенных пунктах западнее его.

"То есть враг прощупывает нашу оборону, ищет слабые места, чтобы понять, где атаковать. С позитивного – недавно Силы обороны получили партию артснарядов, и не только на этом, но и на других участках враг получает "по орехам", – заявил экс-спикер Генштаба.

Селезнев убежден, что россияне пытаются максимально растянуть стратегические резервы украинской армии.

"Они синхронизированно прут в районе Старомайорского, Роботиного на Запорожском направлении и соответственно на севере Харьковской области. К тому же ситуация достаточно динамична в районе Синьковки – там тоже враг активно сует вперед", – заявил военный.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Президент Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.

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