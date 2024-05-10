Харьковское направление. Офицер Селезнев: РФ хочет создать "буферную зону", прет масштабно
Несмотря на то, что у российской оккупационной армии есть неполный комплект сил и средств, она пытается создать так называемую "санитарную зону" и оттеснить украинские подразделения подальше от границ. Об этом LIGA.net заявил бывший спикер Генштаба, офицер Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, комментируя активизацию наступательных действий врага в Харьковском направлении.
"Враг пытается создать так называемую "санитарную зону" и соответственно оттеснить как можно дальше наши подразделения от границ Украины с РФ. Они прут, прут масштабно. Первый этап был такой: при авиационной и артиллерийской поддержке россияне ворвались на наше пограничное, которое было "серой зоной". Враг продвинулся вперед, и сейчас, согласно мониторинговым каналам, наваливают и нашим и наши", – рассказал он.
Селезнев напомнил, что за прошедшие сутки 21 населенный пункт попал под обстрел вражеской артиллерии и авиации. Это указывает на то, что оккупанты проводят артиллерийскую подготовку на двух плацдармах: неподалеку от Волчанска и еще в четырех населенных пунктах западнее его.
"То есть враг прощупывает нашу оборону, ищет слабые места, чтобы понять, где атаковать. С позитивного – недавно Силы обороны получили партию артснарядов, и не только на этом, но и на других участках враг получает "по орехам", – заявил экс-спикер Генштаба.
Селезнев убежден, что россияне пытаются максимально растянуть стратегические резервы украинской армии.
"Они синхронизированно прут в районе Старомайорского, Роботиного на Запорожском направлении и соответственно на севере Харьковской области. К тому же ситуация достаточно динамична в районе Синьковки – там тоже враг активно сует вперед", – заявил военный.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Президент Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.
- Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.
- Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.
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