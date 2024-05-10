Зеленский: Добавляем больше наших сил на Харьковское направление. Понимаем планы врага
Украина вовлекает в Харьковское направление больше сил и средств для борьбы с российскими оккупантами. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", – заявил он.
По словам Зеленского, Украина понимает объемы сил оккупантов и их замыслы. Силы обороны защищают позиции.
Кроме того, президент провел совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.
"Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто удерживает позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины", – подчеркнул он.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.
- Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.
- Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.
Читайте также: Офицер Селезнев о Харьковском направлении: РФ хочет создать "буферную зону", прет масштабно