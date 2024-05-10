Зеленский: Добавляем больше наших сил на Харьковское направление. Понимаем планы врага

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина вовлекает в Харьковское направление больше сил и средств для борьбы с российскими оккупантами. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", – заявил он.

По словам Зеленского, Украина понимает объемы сил оккупантов и их замыслы. Силы обороны защищают позиции.

Кроме того, президент провел совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто удерживает позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины", – подчеркнул он.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний.

Читайте также: Офицер Селезнев о Харьковском направлении: РФ хочет создать "буферную зону", прет масштабно