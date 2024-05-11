ЗСУ: В Харківській області тривають бої за прикордонні населені пункти

Назар Волошин повідомив, що на Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак окупантів

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, які розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак на Слобожанському напрямку. Зіткнення відбулися поблизу населених пунктів Стрілеча, Пильне, Олійнікове, Огірцеве, Гатище та Красне.

Волошин зазначив, що у напрямках Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує там піхоту та техніку.

Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, завдають ворогу вогневого ураження, щоб завадити просуванню окупантів вглиб української території.

DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

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