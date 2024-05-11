ВСУ: В Харьковской области продолжаются бои за приграничные населенные пункты

Назар Волошин сообщил, что на Слобожанском направлении Силы обороны отразили девять атак оккупантов

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, Силы обороны отразили девять вражеских атак на Слобожанском направлении. Столкновения произошли вблизи населенных пунктов Стрелечья, Пыльная Олейниково, Огурцово, Гатище и Красное.

Волошин отметил, что в направлениях Липцев и Волчанска продолжаются контрударные меры. Враг применяет там пехоту и технику.

Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах, наносят врагу огневого поражения, чтобы помешать продвижению оккупантов вглубь украинской территории.

DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

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