США не ожидают сильного прорыва оккупантов во время нового наступления
США ожидают от России активизации наступления в Украине, но уверены в возможностях Киева и сомневаются в том, что Москва добьется серьезных успехов на поле боя. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Financial Times.
"Не исключено, что в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги, но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и впоследствии приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – заявил он.
Касаясь темы нового пакета военной помощи, который США выделили Украине вечером 10 мая, Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина привлекает на Харьковское направление больше сил и средств для борьбы с российскими оккупантами.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.
- Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности путем информационных кампаний.
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