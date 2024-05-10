США не ожидают сильного прорыва оккупантов во время нового наступления

Представитель Белого дома Кирби заявил, что американская помощь позволит Украине противостоять российским атакам в течение 2024 года

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

США ожидают от России активизации наступления в Украине, но уверены в возможностях Киева и сомневаются в том, что Москва добьется серьезных успехов на поле боя. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Не исключено, что в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги, но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и впоследствии приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – заявил он.

Касаясь темы нового пакета военной помощи, который США выделили Украине вечером 10 мая, Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина привлекает на Харьковское направление больше сил и средств для борьбы с российскими оккупантами.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности путем информационных кампаний.

Читайте также: Офицер Селезнев о Харьковском направлении: РФ хочет создать "буферную зону", прет масштабно