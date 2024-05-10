США не очікують сильного прориву окупантів під час нового наступу

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

США очікують від Росії активізації наступу в Україні, але впевнені в можливостях Києва і сумніваються в тому, що Москва доб'ється серйозних успіхів на полі бою. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Financial Times.

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"Не виключено, що найближчими тижнями Росія зробить подальші кроки, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і згодом приплив американської допомоги дасть змогу Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – заявив він.

Торкаючись теми нового пакета військової допомоги, який США виділили Україні ввечері 10 травня, Кірбі наголосив, що у Вашингтоні працювали в цілодобовому режимі, щоб надати Києву все необхідне для захисту від російської агресії.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залучає на Харківський напрямок більше сил та засобів для боротьби з російськими окупантами.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

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