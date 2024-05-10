США не очікують сильного прориву окупантів під час нового наступу
США очікують від Росії активізації наступу в Україні, але впевнені в можливостях Києва і сумніваються в тому, що Москва доб'ється серйозних успіхів на полі бою. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Financial Times.
"Не виключено, що найближчими тижнями Росія зробить подальші кроки, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і згодом приплив американської допомоги дасть змогу Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – заявив він.
Торкаючись теми нового пакета військової допомоги, який США виділили Україні ввечері 10 травня, Кірбі наголосив, що у Вашингтоні працювали в цілодобовому режимі, щоб надати Києву все необхідне для захисту від російської агресії.
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залучає на Харківський напрямок більше сил та засобів для боротьби з російськими окупантами.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.
- Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.
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