Харківщина. Генштаб: Тривають бої за населені пункти, які були у "сірій зоні"
На Харківському напрямку тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів наступати й просуватися вглиб, поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ – контрударні заходи. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 10 квітня.
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Загарбницька армія, за словами військових, наступає піхотою та технікою.
Станом на 23:00 бої йдуть за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в "сірій зоні" – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве.
Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, завдають ворогу вогневого ураження.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.
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