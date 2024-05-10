Харківщина. Генштаб: Тривають бої за населені пункти, які були у "сірій зоні"

Росія намагається наступати на Харківському напрямку, Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах і завдають ворогу вогневого ураження

Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів наступати й просуватися вглиб, поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ – контрударні заходи. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 10 квітня.

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Загарбницька армія, за словами військових, наступає піхотою та технікою.

Станом на 23:00 бої йдуть за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в "сірій зоні" – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве.

Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, завдають ворогу вогневого ураження.

Мапа: DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

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