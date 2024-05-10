Харьковская область. Генштаб: Идут бои за населенные пункты, которые были в "серой зоне"

Россия пытается наступать на Харьковском направлении, ВСУ действуют на подготовленных оборонительных рубежах и наносят врагу огневое поражение

Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов наступать и продвигаться вглубь, вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск – контрударные меры. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером 10 апреля.

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Захватническая армия, по словам военных, наступает пехотой и техникой.

По состоянию на 23:00 бои идут за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в "серой зоне" – Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, наносят врагу огневое поражение.

Карта: DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

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