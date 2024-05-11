РФ атакує північ: є загиблі і поранені від ударів по Харківській і Сумській областях – відео

З 10 травня росіяни намагаються влаштувати прорив на півночі Харківської області, паралельно із бойовими діями тривають посилені обстріли

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росія завдала чергових ударів по Сумській області та по Харківщині, де окупанти активізували наступ. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

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Глава Харківської ОВА Олег Синєугбов повідомив, що Вовчанська громада (на цьому напрямку росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ. – Ред.) перебуває під посиленими ворожими обстрілами. За його даними, 11 травня понад 20 керованих авіаційних бомб було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує реактивні системи залпового вогню артилерію і безпілотники.

Об 11:30 окупанти влучили у приватний будинок у Вовчанську – обійшлось без постраждалих.

О 15:45 удару було завдано по селу Вовчанські Хутори – горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний чоловік.

Також, як повідомив Синєгубов, внаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний чоловіки.

Сумська ОВА повідомила, що 11 травня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. Загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення, несумісні з життям.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, які розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають.

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