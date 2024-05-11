РФ атакует север: есть погибшие и раненые от ударов по Харьковской и Сумской областях
Россия нанесла очередные удары по пригороду Сум и по Харьковской области, где оккупанты активизировали наступление. Об этом сообщили руководители областных военных администраций.
Глава Харьковской ОВА Олег Синеугбов сообщил, что Волчанская община (на этом направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ. – Ред.) находится под усиленными вражескими обстрелами. По его данным, 11 мая более 20 управляемых авиационных бомб было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует реактивные системы залпового огня – артиллерию и беспилотники.
В 11:30 оккупанты попали в частный дом в Волчанске – обошлось без пострадавших.
В 15:45 удар был нанесен по селу Волчанские Хутора – горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранения получил 64-летний мужчина.
Также, как сообщил Синегубов, в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний мужчины.
Сумская ОВА сообщила, что 11 мая враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. Погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.
- По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются.
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