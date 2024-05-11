РФ атакует север: есть погибшие и раненые от ударов по Харьковской и Сумской областях

С 10 мая россияне пытаются устроить прорыв на севере Харьковской области, параллельно с боевыми действиями продолжаются усиленные обстрелы

Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Россия нанесла очередные удары по пригороду Сум и по Харьковской области, где оккупанты активизировали наступление. Об этом сообщили руководители областных военных администраций.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синеугбов сообщил, что Волчанская община (на этом направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ. – Ред.) находится под усиленными вражескими обстрелами. По его данным, 11 мая более 20 управляемых авиационных бомб было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует реактивные системы залпового огня – артиллерию и беспилотники.

В 11:30 оккупанты попали в частный дом в Волчанске – обошлось без пострадавших.

В 15:45 удар был нанесен по селу Волчанские Хутора – горел частный дом. В то же время в Волчанске в результате обстрела ранения получил 64-летний мужчина.

Также, как сообщил Синегубов, в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний мужчины.

Сумская ОВА сообщила, что 11 мая враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. Погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются.

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