Харківська область. Нацгвардія: Ворог намагається закріпитися у селах, йдуть контрударні дії

Харківська область (Фото: EPA)

Наразі тривають активні бойові дії в районах населених пунктів північного прикордоння Харківської області, ворог намагається закріпитися у деяких селах. Українські військові продовжують завдати контрударні дії, зокрема за допомогою безпілотників. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Музичук розповів, що російська армія посилила обстріли Харківської області авіацією, зокрема керованими авіабомбами.

Ворог, за його словами, намагається закріпитися в деяких селах висуваючись групами піхоти, частіше всього без бронетехніки, а також прагне створити вигідні умови для подальших дій і здобути перевагу шляхом просування до панівних висот.

За даними речника НГУ, до контрударних дій залучені підрозділи спецпризачення Нацгвардії центру "ОМЕГА": вони виконують контрдиверсійні, ударно-штурмові дії, а також застосовують дрони.

Він розповів, що цей підрозділ НГУ досить ефективно відпрацював 10 травня, коли противник активізував свої дії.

"За допомогою FPV-дронів тоді знищили біля 10 одиниць бронетехніки, а зараз вони працюють по групах та скупченнях піхоти. Це також робота і для снайперів", – зазначив він.

Мапа: Deepstate

Речник НГУ наголосив, що інтенсивність дій на цьому напрямку, а також грамотна робота і використання FPV-дронів – це близько 40-50 БпЛА однією групою на добу.

"А мова тут в першу чергу не про кількість використаних дронів, а про кількість виявлених цілей для ефективного ураження", – акцентував він.

Музичук додав, що 14 травня спецпризначеці знищили два склади російських боєкомплектів.

14 травня Музичук також розповів про те, що у прикордонні Харківської області росіяни зменшили застосування бронетехніки, якщо порівнювати з 10-11 травня.

Читайте також: Росія скоро почне нову атаку. Цього разу: в напрямку Сумської області – Буданов

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

На Харківському напрямку спецпризначенці з Центру "ОМЕГА" знищили російську БМП з десантом, а також ліквідували близько одного відділення окупантів.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

14 травня Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових.

Читайте також: "Лінії Мажино там немає". Росіяни прорвалися на Харківщині – як далеко вони зможуть зайти