Харківська область. Нацгвардія: Ворог намагається закріпитися у селах, йдуть контрударні дії
Наразі тривають активні бойові дії в районах населених пунктів північного прикордоння Харківської області, ворог намагається закріпитися у деяких селах. Українські військові продовжують завдати контрударні дії, зокрема за допомогою безпілотників. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.
Музичук розповів, що російська армія посилила обстріли Харківської області авіацією, зокрема керованими авіабомбами.
Ворог, за його словами, намагається закріпитися в деяких селах висуваючись групами піхоти, частіше всього без бронетехніки, а також прагне створити вигідні умови для подальших дій і здобути перевагу шляхом просування до панівних висот.
За даними речника НГУ, до контрударних дій залучені підрозділи спецпризачення Нацгвардії центру "ОМЕГА": вони виконують контрдиверсійні, ударно-штурмові дії, а також застосовують дрони.
Він розповів, що цей підрозділ НГУ досить ефективно відпрацював 10 травня, коли противник активізував свої дії.
"За допомогою FPV-дронів тоді знищили біля 10 одиниць бронетехніки, а зараз вони працюють по групах та скупченнях піхоти. Це також робота і для снайперів", – зазначив він.
Речник НГУ наголосив, що інтенсивність дій на цьому напрямку, а також грамотна робота і використання FPV-дронів – це близько 40-50 БпЛА однією групою на добу.
"А мова тут в першу чергу не про кількість використаних дронів, а про кількість виявлених цілей для ефективного ураження", – акцентував він.
Музичук додав, що 14 травня спецпризначеці знищили два склади російських боєкомплектів.
14 травня Музичук також розповів про те, що у прикордонні Харківської області росіяни зменшили застосування бронетехніки, якщо порівнювати з 10-11 травня.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- На Харківському напрямку спецпризначенці з Центру "ОМЕГА" знищили російську БМП з десантом, а також ліквідували близько одного відділення окупантів.
- 13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".
- 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.
- 14 травня Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових.
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