Речник Нацгвардії: На Харківщині ворог зменшив використання бронетехніки

Російський танк (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У прикордонні Харківської області росіяни зменшили застосування бронетехніки, якщо порівнювати з 10-11 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Музичук, коментуючи оперативну ситуацію в регіоні, заявив, що в бойових діях в північному прикордонні Харківської області беруть участь підрозділи спеціального призначення, загони "ОМЕГА", які виконують контрударні та контрдиверсійні дії. Також залучені підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів, які за допомогою дронів ефективно відпрацьовують по бронетехніці противника та по піхоті.

"Мушу відмітити, що останні дні бронетехніки саме на цьому напрямку ворог використовує значно менше в порівнянні з 10 та 11 травня, коли залучалась більшість механізованих колон", – сказав Музичук.

Він зазначив, що групи піхоти намагаються закріпитися, створивши передумови для просування противника.

На запитання щодо застосування дронів-камікадзе речник НГУ відповів, що один із підрозділів Нацгвардії на Харківському напрямку щодня використовує 40-50 FPV-дронів для ураження живої сили та техніки противника.

"Звичайно тут мова йде не про кількість, а про виявлені цілі та ефективне ураження. Але дійсно те, що саме FPV-дрони подекуди допомагають досить ефективно знищувати групи піхоти, колони бронетехніки, які намагаються підвозити піхоту навіть на досить великих відстанях від лінії потенційного бойового зіткнення. Тому ця робота досить ефективна", – наголосив Музичук.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

На Харківському напрямку спецпризначенці з Центру "ОМЕГА" знищили російську БМП з десантом, а також ліквідували близько одного відділення окупантів.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

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