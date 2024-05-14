Спикер Нацгвардии: В Харьковской области враг уменьшил использование бронетехники

Российский танк (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В приграничных районах Харьковской области россияне уменьшили применение бронетехники, если сравнивать с 10-11 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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Музычук, комментируя оперативную ситуацию в регионе, заявил, что в боевых действиях на севере Харьковской области принимают участие подразделения специального назначения, отряды "ОМЕГА", выполняющие контрударные и контрдиверсионные действия. Также привлечены подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов, которые с помощью дронов эффективно отрабатывают по бронетехнике противника и пехоте.

"Должен отметить, что последние дни бронетехники именно на этом направлении враг использует значительно меньше по сравнению с 10 и 11 мая, когда привлекалось большинство механизированных колонн", – сказал Музычук.

Он отметил, что группы пехоты пытаются закрепиться, создав предпосылки для продвижения противника.

На вопрос о применении дронов-камикадзе представитель НГУ ответил, что одно из подразделений Нацгвардии на Харьковском направлении ежедневно использует 40-50 FPV-дронов для поражения живой силы и техники противника.

"Конечно здесь речь идет не о количестве, а об обнаруженных целях и эффективном поражении. Но действительно то, что именно FPV-дроны иногда помогают достаточно эффективно уничтожать группы пехоты, колонны бронетехники, которые пытаются подвозить пехоту даже на достаточно больших расстояниях от линии потенциального боевого столкновение. Поэтому эта работа достаточно эффективна", — подчеркнул Музычук.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" уничтожили российскую БМП с десантом, а также ликвидировали около одного отделения оккупантов.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

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