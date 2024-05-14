Спикер Нацгвардии: В Харьковской области враг уменьшил использование бронетехники
В приграничных районах Харьковской области россияне уменьшили применение бронетехники, если сравнивать с 10-11 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
Музычук, комментируя оперативную ситуацию в регионе, заявил, что в боевых действиях на севере Харьковской области принимают участие подразделения специального назначения, отряды "ОМЕГА", выполняющие контрударные и контрдиверсионные действия. Также привлечены подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов, которые с помощью дронов эффективно отрабатывают по бронетехнике противника и пехоте.
"Должен отметить, что последние дни бронетехники именно на этом направлении враг использует значительно меньше по сравнению с 10 и 11 мая, когда привлекалось большинство механизированных колонн", – сказал Музычук.
Он отметил, что группы пехоты пытаются закрепиться, создав предпосылки для продвижения противника.
На вопрос о применении дронов-камикадзе представитель НГУ ответил, что одно из подразделений Нацгвардии на Харьковском направлении ежедневно использует 40-50 FPV-дронов для поражения живой силы и техники противника.
"Конечно здесь речь идет не о количестве, а об обнаруженных целях и эффективном поражении. Но действительно то, что именно FPV-дроны иногда помогают достаточно эффективно уничтожать группы пехоты, колонны бронетехники, которые пытаются подвозить пехоту даже на достаточно больших расстояниях от линии потенциального боевого столкновение. Поэтому эта работа достаточно эффективна", — подчеркнул Музычук.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" уничтожили российскую БМП с десантом, а также ликвидировали около одного отделения оккупантов.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.
Читайте также: На Харьковщине разгромлена колонна россиян, пытавшаяся прорваться - видео