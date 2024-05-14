Харьковская область. Нацгвардия: Враг пытается закрепиться в селах, идут контрудары

Харьковская область (Фото: EPA)

Сейчас продолжаются активные боевые действия в районах населенных пунктов северного приграничья Харьковской области, враг пытается закрепиться в некоторых селах. Украинские военные продолжают наносить контрударные действия, в частности с помощью беспилотников. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net.

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Музычук рассказал, что российская армия усилила обстрелы Харьковской области авиацией, в частности управляемыми авиабомбами.

Враг, по его словам, пытается закрепиться в некоторых селах выдвигаясь группами пехоты, чаще всего без бронетехники, а также стремится создать выгодные условия для дальнейших действий и получить преимущество путем продвижения к господствующим высотам.

По данным спикера НГУ, к контрударным действиям привлечены подразделения спецпризыва Нацгвардии центра "ОМЕГА": они выполняют контрдиверсионные, ударно-штурмовые действия, а также применяют дроны.

Он рассказал, что это подразделение НГУ достаточно эффективно отработало 10 мая, когда противник активизировал свои действия.

"С помощью FPV-дронов тогда уничтожили около 10 единиц бронетехники, а сейчас они работают по группам и скоплениям пехоты. Это также работа и для снайперов", – отметил он.

Карта: Deepstate

Спикер НГУ отметил, что интенсивность действий на этом направлении, а также грамотная работа и использование FPV-дронов – это около 40-50 БпЛА одной группой в сутки.

"А речь здесь в первую очередь не о количестве использованных дронов, а о количестве выявленных целей для эффективного поражения", – акцентировал он.

Музычук добавил, что 14 мая спецназовцы уничтожили два склада российских боекомплектов.

14 мая Музычук также рассказал о том, что в приграничной области Харьковской области россияне уменьшили применение бронетехники, если сравнивать с 10-11 мая.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .

На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" уничтожили российскую БМП с десантом, а также ликвидировали около одного отделения кафиров.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских кафиров, теперь пытаются выбить их оттуда.

14 мая Силы обороны сменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных.

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