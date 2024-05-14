Харьковская область. Нацгвардия: Враг пытается закрепиться в селах, идут контрудары
Сейчас продолжаются активные боевые действия в районах населенных пунктов северного приграничья Харьковской области, враг пытается закрепиться в некоторых селах. Украинские военные продолжают наносить контрударные действия, в частности с помощью беспилотников. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net.
Музычук рассказал, что российская армия усилила обстрелы Харьковской области авиацией, в частности управляемыми авиабомбами.
Враг, по его словам, пытается закрепиться в некоторых селах выдвигаясь группами пехоты, чаще всего без бронетехники, а также стремится создать выгодные условия для дальнейших действий и получить преимущество путем продвижения к господствующим высотам.
По данным спикера НГУ, к контрударным действиям привлечены подразделения спецпризыва Нацгвардии центра "ОМЕГА": они выполняют контрдиверсионные, ударно-штурмовые действия, а также применяют дроны.
Он рассказал, что это подразделение НГУ достаточно эффективно отработало 10 мая, когда противник активизировал свои действия.
"С помощью FPV-дронов тогда уничтожили около 10 единиц бронетехники, а сейчас они работают по группам и скоплениям пехоты. Это также работа и для снайперов", – отметил он.
Спикер НГУ отметил, что интенсивность действий на этом направлении, а также грамотная работа и использование FPV-дронов – это около 40-50 БпЛА одной группой в сутки.
"А речь здесь в первую очередь не о количестве использованных дронов, а о количестве выявленных целей для эффективного поражения", – акцентировал он.
Музычук добавил, что 14 мая спецназовцы уничтожили два склада российских боекомплектов.
14 мая Музычук также рассказал о том, что в приграничной области Харьковской области россияне уменьшили применение бронетехники, если сравнивать с 10-11 мая.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения .
- На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" уничтожили российскую БМП с десантом, а также ликвидировали около одного отделения кафиров.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют "более 30 000".
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских кафиров, теперь пытаются выбить их оттуда.
- 14 мая Силы обороны сменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных.
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