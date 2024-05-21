Глава МИД Литвы: Украине следует дать больше свободы по ударам по целям на территории РФ
Западные союзники должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину, а также дать Киеву больше свободы для нанесения ударов по целям в России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью французскому телеканалу LCI.
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"Мы сделали ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", – акцентировал он.
По словам главы литовского МИД, Украина должна иметь возможность использовать предоставленное оборудование для достижения своих стратегических целей.
"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся напасть на Украину. Правилам подчиняется только одна сторона. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", – добавил Ландсбергис.
Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против военной техники РФ, которая накапливается у границы и в глубине России. Украина ведет переговоры относительно последнего, но пока ничего позитивного на этот счет нет.
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