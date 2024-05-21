Глава МИД Литвы: Украине следует дать больше свободы по ударам по целям на территории РФ

В литовском МИД считают, что Украина должна иметь возможность использовать предоставленное оборудование для достижения стратегических целей

Габриелюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Западные союзники должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину, а также дать Киеву больше свободы для нанесения ударов по целям в России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью французскому телеканалу LCI.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Мы сделали ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", – акцентировал он.

По словам главы литовского МИД, Украина должна иметь возможность использовать предоставленное оборудование для достижения своих стратегических целей.

"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся напасть на Украину. Правилам подчиняется только одна сторона. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", – добавил Ландсбергис.

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против военной техники РФ, которая накапливается у границы и в глубине России. Украина ведет переговоры относительно последнего, но пока ничего позитивного на этот счет нет.

15 мая госсекретарь США заявил, что они не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что США не изменили своей позиции по запрету применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя. А во время встречи с медиа Зеленский заявил: считает, что не должно быть запретов на применение западного оружия по территории России.

20 мая посол Украины в США сообщила, что страна настаивает на праве бить американским оружием по территории России.

Читайте также: Зеленский: Партнеры принимают решение о помощи с опозданием примерно на год