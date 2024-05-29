У Варшаві заявили, що Україна може бити по Росії польською зброєю
Польська влада не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою, для ударів по об'єктах на території Росії. Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
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Відповідаючи на запитання, чи обговорювались якісь обмеження у застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад, у завдаванні ударів по території РФ, посадовець сказав: "Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень".
За його словами, українці можуть воювати так, як вони хочуть.
"Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися. Своєю чергою ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати <...> Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження", – висловився Томчик.
Вчора, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.
- 3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.
- 15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
- 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.
- 25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.
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