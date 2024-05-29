У Варшаві заявили, що Україна може бити по Росії польською зброєю

За словами заступника міністра оборони Польщі, українці можуть воювати так, як вони хочуть

Цезарій Томчик (Фото: ЕРА/Wojciech Olkusnik)

Польська влада не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою, для ударів по об'єктах на території Росії. Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Відповідаючи на запитання, чи обговорювались якісь обмеження у застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад, у завдаванні ударів по території РФ, посадовець сказав: "Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень".

За його словами, українці можуть воювати так, як вони хочуть.

"Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися. Своєю чергою ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати <...> Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження", – висловився Томчик.

Вчора, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

Читайте також: Сирський обговорив підготовку Сил оборони з польськими інструкторами