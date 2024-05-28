Сирський обговорив підготовку Сил оборони з польськими інструкторами

Головком ЗСУ зазначив, що Україна готова поділитися з Польщею "досвідом, набутим Силами оборони під час ведення бойових дій"

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Україна та Польща обговорили потреби Збройних Сил України, а також питання підготовки українських бійців із польськими колегами. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після бесіди з начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Вєславом Кукулою.

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"Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців", — розповів він.

Сирський зазначив, що Україна готова поділитися з Польщею "досвідом, набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій".

Також головком подякував польській стороні за надану допомогу у боротьбі з російською агресією.

27 травня Сирський повідомив про те, що Франція направить до України інструкторів для підготовки бійців Сил оборони й перші з них зможуть уже невдовзі відвідати українські військові навчальні центри.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ініціативу Макрона надіслати війська в Україну: йдеться про тренування, розмінування та ремонт техніки.

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