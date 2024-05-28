Сырский обсудил подготовку сил обороны с польскими инструкторами

Главком ВСУ отметил, что Украина готова поделиться с Польшей "опытом, приобретенным Силами обороны во время ведения боевых действий"

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Украина и Польша обсудили потребности Вооруженных Сил Украины, а также вопросы подготовки украинских бойцов с польскими коллегами. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником Генштаба ВС Польши генералом Веславом Кукулой.

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"Обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинской армии, а также вопросы подготовки украинских бойцов", – рассказал он.

Сырский отметил, что Украина готова поделиться с Польшей "опытом, приобретенным нашими Силами обороны во время ведения боевых действий".

Также главком поблагодарил польскую сторону за оказанную помощь в борьбе с российской агрессией.

27 мая Сырский сообщил о том, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки бойцов Сил обороны и первые из них смогут вскоре посетить украинские военные учебные центры.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники.

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