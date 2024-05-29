Канада разрешила использовать свое оружие для ударов по целям в России

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что ее страна не имеет никаких условий для ВСУ по использованию оружия, которое передала Оттава

Мелани Жоли (Фото: Мелани Жоли/Instagram)

Вооруженные Силы Украины могут использовать оружие, которое передала Канада, для ударов по военным целям на российской территории – Оттава не ставила Киеву никаких условий. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли во время пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам Жоли, вопрос о таком разрешении является важным для Канады. Она отметила, что говорила с главой МИД Швеции о снятии ограничения для Украины по поражению целей в РФ оружием союзников.

"И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с Вооруженными Силами Украины", – сказала она.

Канадский министр считает, что ее страна должна быть в первых рядах в этом вопросе, потому что у России нет "красных линий" в войне. Она подчеркнула, что Оттава готова дальше помогать Украине и показать государству, что Канада на ее стороне.

Она также добавила, что на следующих встречах с союзниками из НАТО ее государство обсудит это разрешение с другими странами.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, которое передала его страна.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.

29 мая глава МИД Финляндии заявила, что Украина может наносить удары по целям на территории России оружием, которое передали государству Хельсинки.

Читайте также: 10 стран "за" то, чтобы Украина била их оружием по России – список и заявления лидеров