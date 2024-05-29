Канада разрешила использовать свое оружие для ударов по целям в России
Вооруженные Силы Украины могут использовать оружие, которое передала Канада, для ударов по военным целям на российской территории – Оттава не ставила Киеву никаких условий. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли во время пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом.
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По словам Жоли, вопрос о таком разрешении является важным для Канады. Она отметила, что говорила с главой МИД Швеции о снятии ограничения для Украины по поражению целей в РФ оружием союзников.
"И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с Вооруженными Силами Украины", – сказала она.
Канадский министр считает, что ее страна должна быть в первых рядах в этом вопросе, потому что у России нет "красных линий" в войне. Она подчеркнула, что Оттава готова дальше помогать Украине и показать государству, что Канада на ее стороне.
Она также добавила, что на следующих встречах с союзниками из НАТО ее государство обсудит это разрешение с другими странами.
- 3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, которое передала его страна.
- 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
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- 28 мая Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.
- 29 мая глава МИД Финляндии заявила, что Украина может наносить удары по целям на территории России оружием, которое передали государству Хельсинки.
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