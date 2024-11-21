У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю

Інформація про людей уточнюється, зазначив мер Борис Філатов. Також у місті було пошкоджено підприємство, в різних районах пожежі

Борис Філатов (Фото: пресслужба ДніпроОВА)

Унаслідок масованої ракетної атаки на Дніпро, яку Росія влаштувала вранці 21 листопада, пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людях інформація уточнюється", – написав мер.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки також було пошкоджено підприємство, у місті зафіксовано кілька пожеж.

За словами співрозмовника LIGA.net в обласному центрі, загалом у місті та поза ним з 05:49 пролунало близько 11 вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ракет різного типу: крилатих, балістичних і гіперзвукових.

Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

У зв'язку з цим у шести областях і Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Для деяких вже скасували.