В Днепре в результате российской атаки поврежден центр реабилитации людей с инвалидностью

Информация о людях уточняется, отметил мэр Борис Филатов. Также в городе было повреждено предприятие, в разных районах пожара

Борис Филатов (Фото: пресс-служба ДнепрООВА)

В результате массированной ракетной атаки на Днепр, которую Россия устроила утром 21 ноября, поврежден центр реабилитации людей с инвалидностью. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется", – написал мэр.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки также было повреждено предприятие, по городу зафиксировано несколько пожаров.

По словам собеседника LIGA.net в областном центре, всего в городе и вне его с 05:49 прозвучало около 11 взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ракет разного типа: крылатых, баллистических и гиперзвуковых.

Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о возможной угрозе баллистических ударов.

В связи с этим в шести областях и Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Для некоторых уже отменили.