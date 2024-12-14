"Від Путіна можна очікувати що завгодно". ГУР відповіло на дані про можливий новий удар "Орєшніком"

Усім людям необхідно реагувати на повітряні тривоги та перебувати в укриттях під час них, зазначив представник розвідки

Ілюстратвине фото: ГУР

Українська розвідка закликає не нехтувати небезпекою та перебувати в укритті під час повітряних тривог, оскільки від росіян "можна очікувати що завгодно". Так заяви про можливість нового удару ракетою "Орєшнік" прокоментував представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в ефірі телемарафону.

За його словами, Збройні сили РФ уже застосували проти України "все, що у них є", тому не варто зневажати можливість подальших ударів "якоюсь іншою зброєю".

Безумовно, усім людям необхідно реагувати на повітряні тривоги та перебувати в укриттях під час них, зазначив Черняк.

"І росіяни не вміють чесно вести війну, росіяни не вміють дотримуватися якихось правил участі у бойових діях, росіяни не вміють дотримуватися міжнародного законодавства. Тому, звичайно, не ігноруємо [повітряні тривоги], бережемо себе", – заявив представник ГУР.

Він додав, що від російського диктатора Володимира Путіна та його влади "можна очікувати все що завгодно".

Напередодні, 11 грудня, речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що днями Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.

Також британська газета Financial Times з посиланням на неназваного посадовця Ради нацбезпеки США написала, що Москва розглядає можливість повторної атаки цією ракетою уже у вихідні, 14-15 грудня.

"Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік" по Україні, і не виключено, що Москва може зробити це найближчими днями", – заявив чиновник.

За його словами, РФ хотіла використати цю зброю, щоб залякати Україну та її прихильників, але така ракета "не змінила правила гри на полі бою".

Співбесідник FT додав, що у Росії, ймовірно, є лише декілька таких експериментальних ракет, і вони несуть меншу боєголовку, аніж інші ракети, які РФ регулярно запускає по Україні.