Удар по опорам Крымского моста СБУ нанесла под водой с более чем двумя тоннами взрывчатки

Незаконно построенный Крымский мост (Иллюстративное фото: EPA)

Удар по двум ключевым опорам незаконно построенного Крымского моста Служба безопасности Украины нанесла под водой с использованием более двух тонн взрывчатки, заявил руководитель ведомства Василий Малюк во время встречи с журналистами.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи", – рассказал глава спецслужбы.

Он напомнил, что СБУ трижды наносила удары по мосту: в 2022 году применила грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby (эта операция проводилась совместно с Военно-морскими силами. – Ред.).

А уже в 2025-м спецслужба нанесла удар по объекту под водой, отметил Малюк.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением Департамента военной контрразведки СБУ мы приступили к новой эпохе "морской истории", – подчеркнул руководитель спецслужбы.

Операция по подрыву Крымского моста СБУ провела 3 июня 2025 года. Военно-морские силы ВСУ сообщали, что это повлияет на логистику оккупантов, поскольку конструкция получила значительные повреждения.