Военно-морские силы: подрыв Крымского моста повлияет на логистику российской армии
Крымский мост (Фото: EPA)

Атака на Крымский мост определенно повлияет на логистику врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Военный отметил, что подрыв моста совершили, несмотря на невозможность такой операции из-за плотности защиты незаконного сооружения.

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"...россияне годами топили кучу разнообразных конструкций вокруг этого моста для того, чтобы максимально усложнить подобные операции. Однако по факту мы видим, что это не привело к успеху", – подчеркнул Плетенчук.

По его словам, пока неизвестно, как именно используется мост. В любом случае эксплуатировать его после подрыва без обследований достаточно рискованно. Как пояснил Плетенчук, конструкция получила повреждение.

"И если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан – пустить их ездить по-прежнему, то, вероятно, кто-то (из военных РФ. – Ред.) в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", – подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что после предыдущих двух поражений моста оккупантам не удалось в полной мере отремонтировать его железнодорожную часть, полноценно работала только часть автотранспорта.

Как отметил Плетенчук, россияне понимали эту проблему, поэтому вкладывались в строительство железной дороги, ведущей из РФ к оккупированному полуострову. Именно на этот железнодорожный путь, ведущий в Крым из российского Ростова на Дону, захватчики возлагаются в случае уничтожения Керченского моста.

Спикер добавил, что в море по состоянию на утро есть один ракетоноситель подводный, вчера дежурило две субмарины.

В то же время он добавил, что ранее враг к атакам с моря привлекал авиацию, а после операции "Паутина", во время которой были атакованы аэродромы РФ, трудно говорить.

"Мы мониторим, мы видим ситуацию и в случае чего готовы реагировать. Сказать, что есть какие-то изменения сейчас или заметна какая-нибудь подготовка к массированным атакам с применением морских платформ – я пока не могу подтвердить такую информацию", – добавил Плетенчук.

Он не исключает, что сейчас ситуация с комбинированными атаками по Украине может измениться, однако пока у оккупантов над морем "все летает, что только есть".

  • 3 июня СБУ провела спецоперацию по подрыву незаконно построенного российскими оккупантами Керченского моста. После атаки мост был в аварийном состоянии.
  • Позже пропагандистские каналы сообщили о якобы повторных атаках на Керченский мост, движение было перекрыто около двух часов.
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