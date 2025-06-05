Військово-морські сили: Підрив Кримського мосту вплине на логістику російської армії

Кримський міст (Фото: EPA)

Атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Військовий зазначив, що підрив мосту здійснили попри неможливість такої операції через щільність захисту незаконної споруди.

"...росіяни роками топили купу різноманітних конструкцій навколо цього мосту саме для того, щоб максимально ускладнити подібні операції. Проте, по факту ми бачимо, що це не призвело до успіху", – наголосив Плетенчук.

За його словами, наразі невідомо, як саме використовується міст. У будь-якому разі експлуатувати його після підриву без обстежень доволі ризиковано. Як пояснив Плетенчук, конструкція отримала пошкодження.

"І якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян – пустити їх їздити як й раніше, то, ймовірно, хтось (із військових РФ. – Ред.)у майбутньому відповідатиме ще й за ці жертви", – підкреслив Плетенчук.

Він додав, що після попередніх двох уражень мосту окупантам не вдалося повною мірою відремонтувати його залізничну частину, повноцінно працювала тільки частина для автотранспорту.

Як зазначив Плетенчук, росіяни розуміли цю проблему, тому вкладалися в будівництво залізниці, що веде з РФ до окупованого півострова. Саме на цей залізничний шлях, що веде до Криму з російського Ростова на Дону, загарбники покладаються у разі знищення Керченського моста.

Речник додав, що у морі станом на ранок є один ракетоносій підводний, вчора чергувало дві субмарини. Повітряний простір дуже насичений ворожою авіацією – від гелікоптерів, закінчуючи дронами та літаками оперативно-тактичного рівня.

Водночас він додав, що раніше ворог до атак із моря залучав авіацію, а після операції "Павутина", під час якої були атаковані аеродроми РФ, важко щось говорити.

"Ми моніторимо, ми бачимо ситуацію і в разі чого готові реагувати. Сказати, що є якісь зміни зараз чи помітна якась підготовка до масованих атак із застосуванням морських платформ – я поки що не можу підтвердити таку інформацію", – додав Плетенчук.

Він не виключає, що зараз ситуація з комбінованими атаками по Україні може змінитися, однак поки в окупантів над морем "все літає, що тільки є в наявності".