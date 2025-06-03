Z-канали пишуть про повторні атаки на Керченський міст, рух ним перекрито

3 червня СБУ повідомила про проведення нової операції, цього разу з підриву Керченського мосту

Керченський міст (Фото: ЕРА)

Рух Керченським мостом перекрито після спецоперації Служби безпеки України з його підриву. Російська воєнна пропаганда стверджує, що у районі моста і далі лунають вибухи.

Російські канали, зокрема моніторингові, повідомляють про атаку морських дронів на Керченський міст. За їхніми даними, безпілотники проривають загородження перед мостом.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістики. У Павлограді у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Глава ОВА Сергій Лисак пообіцяв подробиці згодом, зараз закликав до інформаційної тиші.