Z-канали пишуть про повторні атаки на Керченський міст, рух ним перекрито
Рух Керченським мостом перекрито після спецоперації Служби безпеки України з його підриву. Російська воєнна пропаганда стверджує, що у районі моста і далі лунають вибухи.
Російські канали, зокрема моніторингові, повідомляють про атаку морських дронів на Керченський міст. За їхніми даними, безпілотники проривають загородження перед мостом.
Тим часом Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістики. У Павлограді у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Глава ОВА Сергій Лисак пообіцяв подробиці згодом, зараз закликав до інформаційної тиші.
- СБУ провела спецоперацію з підриву незаконно збудованого російськими окупантами Керченського (Кримського) мосту. Вибуховий пристрій було активовано вранці 3 червня.
- Фактично Керченський міст є в аварійному стані.