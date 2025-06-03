Z-каналы пишут о повторных атаках на Керченский мост, движение по нему перекрыто

3 июня СБУ сообщила о проведении новой операции, на этот раз с подрывом Керченского моста

Керченский мост (Фото: ЕРА)

Движение по Керченскому мосту перекрыто после спецоперации Службы безопасности Украины по его подрыву. Российская военная пропаганда утверждает, что в районе моста продолжают раздаваться взрывы.

Российские каналы, в частности мониторинговые, сообщают об атаке морских дронов на Керченский мост. По их данным, беспилотники прорывают заграждения перед мостом.

Тем временем Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистики. В Павлограде в Днепропетровской области раздались взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак пообещал подробности впоследствии, сейчас призывал к информационной тишине.