Z-каналы пишут о повторных атаках на Керченский мост, движение по нему перекрыто
Движение по Керченскому мосту перекрыто после спецоперации Службы безопасности Украины по его подрыву. Российская военная пропаганда утверждает, что в районе моста продолжают раздаваться взрывы.
Российские каналы, в частности мониторинговые, сообщают об атаке морских дронов на Керченский мост. По их данным, беспилотники прорывают заграждения перед мостом.
Тем временем Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистики. В Павлограде в Днепропетровской области раздались взрывы. Глава ОВА Сергей Лысак пообещал подробности впоследствии, сейчас призывал к информационной тишине.
- СБУ провела спецоперацию по подрыву незаконно построенного российскими оккупантами Керченского (Крымского) моста. Взрывное устройство было активировано утром 3 июня.
- Фактически Керченский мост находится в аварийном состоянии.