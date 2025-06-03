Ексречник Генштабу: Проблема Керченського мосту – він міцний, може не зруйнувати і пряме влучання

Кримський міст (Ілюстративне фото: ЕРА)

Проблема Керченського мосту полягає в тому, що споруда досить міцна. І навіть пряме влучання ракети – не факт, що зможе повністю її зруйнувати, розповів в коментарі LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Він зазначив, що є досвід в історії часів В'єтнамської війни, коли американська авіація гатила по певному мосту у В'єтнамі тривалий час, але так і не спромоглася повністю зруйнувати його.

"Що буде в нас цього разу, не знаю. Хоча, зважаючи на заяви американського генерала Бена Годжеса щодо важливості руйнування Керченського мосту, я думаю, наші й надалі будуть працювати над цим питанням", – сказав Селезньов.

Водночас він підкреслив, що Служба безпеки України, ймовірно, пошкодила найбільш вразливу ділянку Керченського мосту. За словами ексречника Генштабу, руйнація могла статися ближче до головної опори мосту, де розташовані "бонові загородження" та проходять кораблі.

"Сталося це вже втретє, в районі Керченського мосту. А значить, буде знову й знову повторюватися", – сказав Селезньов.