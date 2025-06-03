Экс-спикер Генштаба: Проблема Керченского моста – он прочный, может выдержать прямой удар
Проблема Керченского моста состоит в том, что постройка достаточно крепкая. И даже прямое попадание ракеты не факт, что сможет полностью разрушить ее, рассказал в комментарии LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.
Он отметил, что есть опыт в истории времен Вьетнамской войны, когда американская авиация била по определенному мосту во Вьетнаме длительное время, но так и не смогла полностью разрушить его.
"Что будет у нас в этот раз, не знаю. Хотя, учитывая заявления американского генерала Бена Ходжеса о важности разрушения Керченского моста, я думаю, наши и дальше будут работать над этим вопросом", – сказал Селезнев.
В то же время он подчеркнул, что Служба безопасности Украины, вероятно, повредила наиболее уязвимый участок Керченского моста. По словам экс-спикера Генштаба, разрушение могло произойти ближе к главной опоре моста, где расположены "боновые заграждения" и проходят корабли.
"Случилось это уже в третий раз, в районе Керченского моста. А значит, будет снова и снова повторяться", – сказал Селезнев.
- 3 июня СБУ провела спецоперацию по подрыву незаконно построенного российскими оккупантами Керченского (Крымского) моста. Отмечается, что мост находится в аварийном состоянии.
- Позже пропагандистские каналы сообщили о якобы повторных атаках на Керченский мост, движение было перекрыто около двух часов.