Французькі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем у формі "тризуба" – фото
Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем, траєкторія їхнього руху нагадувала український тризуб. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
"Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України", – йдеться у повідомленні.
За словами військових, цей маршрут був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.
"Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів", – додали у ПС.
- 6 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage.
- 7 березня під час масованої російської атаки ЗСУ вперше залучили французькі Mirage 2000 для збиття повітряних цілей.
- 26 березня президент Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон обговорили постачання Україні додаткових винищувачів Mirage 2000.