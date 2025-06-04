Французькі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем у формі "тризуба" – фото

Цей маршрут був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24

Український та французький пілоти (Фото: Повітряні сили ЗСУ)

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем, траєкторія їхнього руху нагадувала український тризуб. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

"Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України", – йдеться у повідомленні.

За словами військових, цей маршрут був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

"Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів", – додали у ПС.

Фото: Повітряні сили

Фото: Повітряні сили

Фото: Повітряні сили