Французские Mirage 2000 пролетели над Черным морем в форме "трезубца" – фото

Этот маршрут был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24

Украинский и французский пилоты (Фото: Воздушные силы ВСУ)

Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем, траектория их движения напоминала украинский трезубец. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"Особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему трезубец, национальный герб Украины", – говорится в сообщении.

По словам военных, этот маршрут был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

"Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру, он появился в новостных лентах социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов", – добавили в ВС.

Фото: Воздушные силы

Фото: Воздушные силы

Фото: Воздушные силы