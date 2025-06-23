Удар по опорах Кримського мосту СБУ завдала під водою з більш ніж двома тоннами вибухівки – Малюк

Незаконно збудований Кримський міст (Ілюстративне фото: EPA)

Удар по двох ключових опорах незаконно збудованого Кримського мосту Служба безпеки України завдала під водою з використанням більш ніж двох тонн вибухівки, заявив керівник відомства Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи", – розповів глава спецслужби.

Він нагадав, що СБУ тричі завдавала ударів по мосту: у 2022 році застосувала вантажівку з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власні морські дрони Sea Baby (ця операція проводилась спільно з Військово-морськими силами. – Ред.).

А вже у 2025-му спецслужба здійснила удар по об'єкту під водою, зазначив Малюк.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", – наголосив керівник спецслужби.

Операцію з підриву Кримського мосту СБУ провела 3 червня 2025 року. Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що це вплине на логістику окупантів, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.