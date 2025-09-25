Морские дроны парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске – источник

Украине удалось поразить нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе

Порт Новороссийска (Фото: Wikipedia)

В среду, 24 сентября, морские беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны парализовали работу российских нефтяных терминалов в Краснодарском крае. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской военной разведке.

Морские БпЛА атаковали логистические объекты государства-агрессора на побережье Черного моря – порты в Новороссийске и Туапсе.

В результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры, в том числе и суда так называемого теневого флота.

Указанные пункты суммарно способны экспортировать 2 млн баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР поразили нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

Собеседник отметил, что хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди жителей Новороссийска и Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где местные власти объявили экстренную эвакуацию с пляжей.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

В июле 2025 года Новороссийск уже оказывался под массированной атакой беспилотников и безэкипажных катеров.

11 сентября сообщалось, что спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота России в районе Новороссийска.