Разведка поразила корабль Черноморского флота России под Новороссийском – видео

Стоимость судна составляет около 60 млн долларов, у россиян всего четыре таких корабля

Атака на корабль (скриншот видео ГУР)

Спецназовцы Главного управления разведки поразили корабль Черноморского флота России в районе Новороссийска. Видео работы показали в ГУР.

Атака произошла 10 сентября. Поражен корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, введенный в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость – 60 млн долларов. Всего у россиян есть четыре таких судна.

В момент атаки корабль проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска. Именно там россияне держат остатки своего Черноморского флота.

Удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате атаки уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки (РЭР), сам корабль выведен из строя и отправлен на ремонт.

По данным разведки, корабли проекта MPSV07 оборудованы водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Мощность – около 4 МВт, может использоваться для обследования дна.