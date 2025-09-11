Разведка поразила корабль Черноморского флота России под Новороссийском – видео
Спецназовцы Главного управления разведки поразили корабль Черноморского флота России в районе Новороссийска. Видео работы показали в ГУР.
Атака произошла 10 сентября. Поражен корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, введенный в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость – 60 млн долларов. Всего у россиян есть четыре таких судна.
В момент атаки корабль проводил радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска. Именно там россияне держат остатки своего Черноморского флота.
Удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате атаки уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки (РЭР), сам корабль выведен из строя и отправлен на ремонт.
По данным разведки, корабли проекта MPSV07 оборудованы водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Мощность – около 4 МВт, может использоваться для обследования дна.
- 29 августа разведка поразила радар россиян в Крыму из состава С-400 "Триумф".
- 8 сентября неподалеку от Хабаровска произошли взрывы возле воинской части россиян, есть погибшие. Оккупанты отсюда понесли потери в боях под Киевом, в частности Буче и Ирпене.
