Неподалеку Хабаровска произошли взрывы возле воинской части: есть погибшие – источник

На стоянке вблизи воинской части №6912 в Хабаровском крае РФ сработало два взрывных устройства

Росгвардейцы (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 8 сентября, вблизи российского города Хабаровск возле воинской части, бойцы которой совершали военные преступления в Киевской области, прогремели взрывы. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.

Речь идет о воинской части №6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Собеседник заявил, что около 09:00 на стоянке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу.

В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава оккупационной армии.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали о происшествии.

748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии (воинская часть №6912) участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (Буча и Ирпень) в начале 2022 года.