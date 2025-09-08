Неподалік Хабаровська сталися вибухи біля військової частини: є загиблі – джерело

На стоянці поблизу військової частини №6912 у Хабаровському краї РФ спрацювало два вибухових пристрої

Росгвардійці (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 8 вересня, поблизу російського міста Хабаровськ біля військової частини, бійці якої здійснювала воєнні злочини в Київській області, пролунали вибухи. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Йдеться про військову частину №6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

Співрозмовник заявив, що близько 09:00 на стоянці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи сталися саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу.

Унаслідок вибухів є загиблі й поранені серед особового складу окупаційної армії.

Після вибухів у районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет і змінили рух громадського транспорту, щоб місцеві мешканці не дізналися про подію.

748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії (військова частина №6912) брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (Буча й Ірпінь) на початку 2022 року.